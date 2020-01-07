دراسة تكشف الجانب السلبي الصادم من تأثير الوضع المظلم بالهواتف

الثلاثاء 7 يناير 2020

تتنافس العديد من الهواتف الذكية والتطبيقات العالمية لضم خاصية الوضع المظلم أو dark mode، ضمن إعداداتها، وخاصة بعد أن أصبحت سمة رئيسية يبحث عنها جميع المستخدمين؛ إلا أن دراسة حديثة كشفت الجانب السلبي الصادم من تأثير dark mode في دماغ الإنسان.



وأكدت دراسة حديثة لجامعة "مانشستر" البريطانية، أن الأضواء الزرقاء المنبعثة من الأجهزة الذكية التي تطبيق الوضع المظلم تؤثر سلباً في وظائف الدماغ بالإضافة إلى إرباك نمط النوم المعتاد.

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وأرجع الباحثون ذلك إلى أن الضوء الأزرق يؤثر سلباً في إنتاج بروتين الميلانوبسين، الذي يساعد دماغ الإنسان على تنظيم وظائفه وهرموناته.

ووفقاً للباحثين، يعمل الوضع المظلم على إرباك الدماغ ووظائفه التي تظهر بشكل واضح في اختلال النوم الذي يصيب المستخدمين.

ونصح الباحثون بالاستغناء الكامل عن الوضع المظلم تفادياً للإضرار بالدماغ، والتغاضي عن الجانب الإيجابي له الذي يتمثل في إراحة العينين.