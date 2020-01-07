شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تحميك من الجراثيم على الطائرة.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020

تشير العديد من الدراسات إلى أن مقصورات الطائرات المكتظة بالركاب تعد مرتعاً خصباً لعدد كبير من الجراثيم والبكتيريا المسببة للأمراض.



وفي الواقع، كشفت الأبحاث التي أجرتها شركة سكاي سكانر، أن واحداً من كل خمسة أشخاص يمكن أن يصاب بالزكام أو الأنفلونزا بعد الرحلة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح للوقاية من الجراثيم على الطائرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية:

1- حمل المناديل المضادة للجراثيم

لا تشغل المناديل المضادة للبكتيريا مساحة كبيرة في حقيبة يدك، ومن السهل أن تمر بها عبر نقاط التفتيش في المطار دون أي مشاكل، وهي رائعة في مسح الأسطح التي من المحتمل أن يكون قد لامسها ركاب آخرون قبلك.

2- تجنب جيوب المقعد

حذر مضيفو الطيران من أن جيوب مقعد الطائرة مثيرة للاشمئزاز ولا يتم تنظيفها، ويستخدمها بعض المسافرين لتخزين الأشياء القذرة مثل المناديل المستعملة وبقايا الطعام، ومن الأفضل تجنب وضع أي شيء بداخلها أو حتى ملامستها خلال الرحلة.

3- حجز مقعد بجانب النافذة

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كل شخص لديه مقعد مفضل في الطائرة، ولكن إذا كنت تتطلع إلى تجنب الجراثيم فإن المقاعد بجانب النافذة هي الأفضل، ذلك لأنها تقلل من خطر التلامس مع باقي الركاب، خاصة إذا لامس أحد المرضى مساند الذراع للمقاعد في طريقه إلى المرحاض.

4- تجنب المقاعد بالقرب من المرحاض

لا غرابة في أن المراحيض يمكن أن تكون واحدة من أكثر الأماكن تلوثاً داخل مقصورة الطائرة، والجلوس بالقرب من المرحاض يمكن أن يعرضك للجراثيم المحمولة جواً، ناهيك عن أن الروائح الكريهة الصادرة من المرحاض يمكن أن تجعلك تشعر أحياناً بالغثيان.

5- غسل اليدين بانتظام

أثناء السفر عبر المطار، سوف تتلامس مع الكثير من الأسطح الملوثة، لذلك يجدر بك غسل يديك بانتظام لقتل أي جراثيم محتملة.

6- شرب الماء

يقدم شرب الماء في الرحلة الكثير من الفوائد، فهو يمنع بشرتك من الجفاف، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، كما يمكن أن يساعد في التخلص من أية سموم محتملة.

7- تشغيل مكيف الهواء

تم إجراء بعض الأبحاث حول فوائد تكييف الهواء على متن طائرة، ووجدت أنه إذا وجهت الهواء لأسفل على نفسك، فيمكن أن يكون ذلك بمثابة حاجز ضد الجراثيم المحمولة بالهواء.

8- حزم الأغطية

التعرض للبرد خلال رحلات الطيران وخاصة الطويلة منها، يمكن أن يجعلك عرضة لالتقاط الأمراض ونزلات البرد، لذلك يفضل حمل أغطيتك الخاصة وعدم استخدام الأغطية والوسائد التي توفرها الطائرة.