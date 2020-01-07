إنفوجراف.. حمى القرم - الكونغو النزفية "فيروس بلا لقاح"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُخِذ اسم "حمى القرم - الكونغو" الفيروسي من ملاحظة تزامنه في القرم والكونغو، وتتمثل أعراضه بالحمى وآلام العضلات والعظام والغثيان والقيء الدموي. ينتقل الفيروس بطرق مختلفة، كالعض أو ملامسة الدم أو جثث الحيوانات المريضة، فضلاً عن مخالطة الشخص المصاب. ولا تتاح لقاحات للعلاج منه حتى الآن، لكنّ الدواء المسمّى "ريبافيرين"، والذي يستخدم أيضاً لعلاج التهاب الكبد الوبائي، يقلّل نسبياً من وفيات الداء المذكور. الإنفوجراف التالي يقدم معلومات وافية عن حمى القرم - الكونغو:



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