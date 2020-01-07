شكرا لقرائتكم خبر عن أحزم حقائبك وسافر..6 فوائد تحدث لجسمك أثناء رحلة قصيرة في إجازة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل كثير من الناس بأعياد الميلاد بطريقة مختلفة، حيث يقضونه فى السفر إلى بلاد مختلفة، أو حتى السفر داخل مصر، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية أن السفر فى الإجازات له فوائد صحية لجسدك وعقلك وحالتك النفسية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد السفر فى إجازة عيد الميلاد المجيد لصحتك، وفقاً لموقعي " claimcompass" و"Forebes".



فوائد السفر فى اجازة عيد الميلاد

فوائد السفر فى إجازة عيد الميلاد1. السفر يحسن صحتك

هناك عدد من الفوائد الصحية للسفر من خفض التوتر إلى خفض فرص إصابتك بأمراض القلب، و للسفر تأثيرًا بشكل خاص على صحتك النفسية.

2- السفر يخلصك من الضغوط النفسية والاجهاد

قالت الدكتورة تامارا ماكلينتوك، عالمة النفس الإكلينيكي ومؤلفة كتاب "المنظور النفسي الديناميكي حول الشيخوخة والمرض": "إن ضغوط العمل والحياة اليومية يمكن أن تصرفنا عما نجد أنه في الواقع مفيد ومثير للاهتمام"، وبالتالي، أخذ استراحة من صخب الحياة اليومية أمر ضروري لعقلك للاسترخاء، وإعادة الشحن والتجديد. والسفر يعزز السعادة ويساعدك على التخلص من المواقف العصيبة، هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات الكورتيزول ، مما يجعلك تشعر بمزيد من الهدوء كما إنه يساعدنا أيضًا على التفكير في أهدافنا واهتماماتنا الشخصية.

3- السفر يوسع ذهنك

يساعدك السفر على إعادة اكتشاف نفسك وتوسيع ذهنك ومداركك واكتساب خبرات ومهارات جديدة، وفقاً لمقولة الكاتب باتريك روثفوس:"الطريق الطويل يمكن أن يعلمك عن نفسك أكثر من مائة عام من الهدوء"، كما يمكن أن يساعدك السفر، وخاصة إلى بلد أخرى، في إعادة تقييم حياتك وتجديدها.

Advertisements

يمكن أن يمنحك استكشاف أماكن جديدة أيضًا بداية جديدة إذا كنت تتعافى من تحول كبير في حياتك.



السفر

4- يمنحك السعادة والرضا

يمنحك السفر فى الإجازة فرصة الابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، حيث يساعد على تجديد عقلك ، وبالتالي تعزيز حالتك المزاجية والثقة بالنفس.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كورنيل، فإن توقع رحلة أو التخطيط لها يمكن أن يزيد سعادتك بشكل كبير، حتى أكثر من توقع الحصول على شيء ملموس، مثل سيارة جديدة.

5-السفر يزيد مرونة عقلك

إن الذهاب والإقامة في مكان تشعر فيه بتعلم ثقافات جديدة، يزيد من مرونة عقلك ليتسع لثقافات جديدة لم تكن تتخيلها، والتعامل مع أشخاص من ثقافات مختلفة.

6- يعزز الإبداع

وفقاً للدراسات يساعد السفر على الإبداع وتحسين الإنتاجية ومهارات حل المشكلات.