صحة ورشاقة

كيف يحمي مرضى خشونة الركبة أنفسهم في الشتاء من المضاعفات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خشونة الركبة من الأمراض التي تزداد فرص الإصابة بها نتيجة لحمل أشياء ثقيلة، أوالقيام بحركة خاطئة، ولكن في حقيقة الأمر يجب القيام خلال فصل الشتاء يزداد فرص التعرض للمضاعفات الناتجة عن هذا المرض، وخلال الأسطر القادمة نتعرف علي أفضل النصائح التي يستطيع خلالها مرضى خشونة الركبة حماية أنفسهم، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

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يكون السبب الأساسي في التعرض للمضاعفات الصحية الناتجة عن مرضي خشونة الركبة، هو انخفاض درجة حرارة الطقس وهذا الأمر يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ويزيد من فرص تدفق الدم الغني بالأكسجين للمفاصل، ويتسبب في الألم الشديد، وأيضا تزداد فرص التعرض لتقلص العضلات، كما أن زيادة الوزن تكون من أهم الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

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وقدم التقرير المنشور العديد من النصائح الطبية التي تساهم في التخلص من مضاعفات خشونة الركبة، ومنها التدفئة الجسدية تعد من أهم النصائح، لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة تدفق الدم إلي المفاصل، مع ضرورة ممارسة لزيادة تدفق الدم والمحل للأكسجين في الجسم، وأيضا يساهم هذا الأمر لتقوية العضلات.

ونصح التقرير المصابين بخشونة الركبة بضرورة عدم التعرض لتيارات الهواء الباردة، لأن هذا الأمريزيد من فرص تعرضك للمشاكل الصحية، وأيضا عليك تجنب زيادة الوزن لأن هذا الأمر يتسبب في التعرض للعديد من المضاعفات .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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