شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العمل المكتبي لساعات طويلة يرفع الضغط والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 قالت نتائج دراسة كندية جديدة إن إصابة الذين يقضون معظم ساعات النهار في عمل مكتبي بارتفاع الضغط محتملة جداً، وإن نوعية ضغط الدم المرتفع في هذه الحالة من الصعب تشخيصها خلال الفحوصات الطبية الدورية.

وأفادت النتائج بأن العمل داخل مكتب لمدة 49 ساعة في الأسبوع يزيد خطر الإصابة بارتفاع الضغط بنسبة 70 بالمائة. Advertisements ورصدت النتائج التي نشرتها دورية "هايبرتنشن" أن العمل المكتبي لمدة 49 ساعة في الأسبوع أو أكثر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع الضغط المزمن بنسبة 66 بالمائة. وأجريت الدراسة فريق من جامعة لافال و3 معاهد بحثية في مقاطعة كيبيك الكندية، وقالت إن خطر العمل المكتبي على ضغط الدم يكون محدوداً عندما يبلغ عدد ساعات العمل الأسبوعية 35 ساعة أو أقل.

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