دراسة: اكتشاف طحالب قادرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية

الثلاثاء 7 يناير 2020

اكتشف علماء جامعة الشرق الأقصى الفدرالية الروسية نوعا من الطحالب في بحر اليابان، تحتوي على مركبات بيولوجية نشطة قادرة على وقف نمو خلايا سرطان المريء.



ويشير بيان الجامعة، إلى أن مركبات كارجينان المعروفة التي يحصل عليها من الطحالب الحمراء، تستخدم في الصناعات الغذائية كمثخن طبيعي (E407)، ولكن لم تدرس خصائصها العلاجية بدرجة كافية، مع أن الخبراء أثبتوا أنها مضادة للأورام والفيروسات والبكتيريا ولها خصائص مفيدة.

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وجاء في بيان الجامعة "أكدت نتائج الدراسات الأساسية التي أجراها علماء من مختبرات الصيدلة والاختبارات الحيوية وتكنولوجيا الخلايا الطبية الحيوية في كلية الطب البيولوجي بالجامعة، أن الكاراجينين ومشتقاتها، تمكنت من وقف نمو خلايا سرطان المريء، والسرطانات الغدية وسرطانات الخلايا الحرشفية في المختبر." ويشير البيان، إلى أنها لا تلحق أي ضرر بالخلايا البشرية السليمة.

وأن لمشتقات الكاراجينين، خصائص علاجية واسعة. لذلك يخطط الباحثون لدراسة آلية تأثيرها في نمو الخلايا السرطانية، ومن ثم اختبارها على الحيوانات.

وجاء في البيان، " يحتمل أن تستخدم هذه المركبات مستقبلا للوقاية من أورام الجهاز الهضمي".