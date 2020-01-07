الأوراق المالية وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية.. كيف ذلك؟

الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، أن الأوراق المالية هي أكثر وسيلة شائعة لانتقال العدوى المرضية.



وقد وضح خبراء الهيئة، أن فيروس الانفلونزا، يمكن أن يبقى على النقود الورقية لمدة أسبوعين، ويمكن الإصابة بعدوى المرض حتى عند سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي، أو عند استلام المرتب من الخزينة.

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ويضيف الخبراء، تطبع في بعض البلدان الأوراق النقدية على أوراق خاصة معقمة، ولكنهم لم يذكروا في أي بلد.

وقد سبق أن أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أن الأوراق المالية الرومانية، هي الأقذر وأن البكتيريا تعشش في الدولار الأمريكي والكندي والروبية الهندية.