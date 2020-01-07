فوائد مدهشة لتنظيف الأسنان بالمسواك.. تعرف عليها!

الثلاثاء 7 يناير 2020

تستخدم فراشي ومعاجين الأسنان في عصرنا الحالي على نحو واسع للعناية بصحة الفم والأسنان، لكن استخدام المسواك كان شائعاً بشكل كبير في الماضي.



ولا يزال البعض يفضلون المسواك على طرق تنظيف الأسنان الحديثة، لما يقدمه من فوائد عديدة نقدم أهمها، بحسب موقع ماي سوك الإلكتروني:

1- مكافحة التسوس ونخور الأسنان

أثبتت العديد من الدراسات أن باستخدام المسواك يحفز إنتاج اللعاب، وهو أمر ذو أهمية قصوى في مكافحة تسوس الأسنان بشكل طبيعي.

2- التخلص من رائحة الفم الكريهة

تنظيف الأسنان بالمسواك له آثار مفيدة عديدة على صحة الفم، بما في ذلك محاربة رائحة الفم الكريهة، ونظراً لخصائصه المضادة للجراثيم، يساعد المسواك على التخلص من الميكروبات المسببة للرائحة.

3- خصائص مضادة للميكروبات

هناك أكثر من 700 سلالة مختلفة من البكتيريا في أفواهنا، وفي حين أن السلالات البكتيرية المفيدة تدعم هضم الطعام ، فإن السلالات الضارة يمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا وتسبب أمراض اللثة. ويعد التنظيف باستخدام المسواك أكثر فاعلية من التنظيف بالفرشاة، من خلال خفض مستويات البكتيريا الضارة.

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4- منع تراكم طبقة البلاك

يحتوي المسواك أيضاً على مادة تمنع تراكم طبقة البلاك الضارة للأسنان، ويحمي من التهاب اللثة.

5- خصائص مضادة للسرطان

تتجاوز فوائد عصي المسواك صحة الفم للوصول إلى الآثار العلاجية، حيث تقول بعض الدراسات إن المسواك له خصائص مضادة للسرطان لأنه يحتوي على أنزيمات مضادة للأكسدة.

6- مذاق منعش

عصي المسواك لها طعم فريد من نوعه، وعلى عكس طعم النعناع في معظم معاجين الأسنان التجارية، يحفز المسواك إنتاج اللعاب، مما يمنع جفاف الفم ويعطي شعوراً بالانتعاش.

7- تخفيف آلام اللثة

لتخفيف التورم والألم الناجمين عن التهاب اللثة، يوصى بشدة باستخدام عصي المسواك، نظراً لخصائصها المسكنة والمعروفة بتخفيف الالتهابات.

8- متوفر ورخيص الثمن

تعتبر عصي المسواك وسيلة متاحة ومنخفضة التكلفة للعناية بصحة الفم والأٍسنان، ويمكن استخدامها في أي مكان.