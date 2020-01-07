مليار و400 مليون مشاهدة لوسم مبادرة "بالعربي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الإثنين، شركاءها بمبادرة "بالعربي" في دورتها الـ7 التي انطلقت في الفترة ما بين 14 - 18 ديسمبر/كانون الأول، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن وسم مبادرة "بالعربي" في دورتها الـ7 سجّل ملياراً و400 مليون مشاهدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن هذا التفاعل يؤكد مدى تشبث الشباب العربي بلغته وهويته العربية.

وتسعى مبادرة "بالعربي" إلى تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم، وحث الجمهور على استخدامها في مختلف قنوات التواصل اليومية.

وبدأت المبادرة كفكرة طرحها مجموعة من طلبة جامعات الإمارات، ونفذت بمشاركة عدد كبير من الشباب الجامعي المتطوع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تبنت الفكرة لتطلقها سنوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

وتستهدف جميع فئات المجتمع الناطقة باللغة العربية في الإمارات وحول العالم، من أجل تعزيز الهوية العربية لدى الشباب والشعور بالانتماء، عن طريق التشجيع على استخدام اللغة العربية فقط في جميع وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك وأنستقرام" طيلة اليوم العالمي للغة العربية.