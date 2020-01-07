يابانية معمرة تحتفل بذكرى مولدها الـ117 وتسجل رقمًا قياسيًا في "غينيس"

طوكيو - لايف ستايل
احتفلت اليابانية، تاناكا، بعيد ميلادها الـ117 يوم أمس الأحد 5 يناير/كانون الثاني، بدار لرعاية المسنين جنوب اليابان، حيث سجلت اليابانية المعمرة رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأرقام القياسية بإحتفالها بعيد ميلادها الـ117، بإعتبارها الأكبر سنا في العالم، لتتناول قطعة من كعكة ميلادها وسط حضور عدد من القائمين على موسوعة "غينيس" بالإضافة لأشخاص من دار الرعاية، بحسب مانقل موقع "usnews" الأمريكي.
وبحسب الموسوعة فإن تاناكا، سجلت في العام الماضي رقما قياسيا بوصولها لعمر 116 عاما و 66 يوما في 9 مارس/آذار، وبحسب الموسوعة فإن اليابانية ولدت في عام 1903، وتزوجت في عام 1922 وأنجبت 4 أطفال وتبنت مع زوجها ولدا خامسا.
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