شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس لدغات البعوض.. أشياء أخرى قد تسبب إصابتك بداء الفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض بعض الأشخاص للإصابة بتورم واضح وشديد في القدمين، وهنا يبدأ الشك في التعرض والإصابة بداء الفيل، والمتعارف عليه أو الشائع أن التعرض للدغات البعوض هو السبب في الإصابة بداء الفيل، ولكن أثبت الطب أن هناك أسباب أخري تزيد من فرص الإصابة بمرض داء الفيل وهذا المرض يزيد من فرص التعرض لتورم الجسم وخاصة القدمين.

وقدم التقريرالمنشور عبر موقع "healthline وwebmed"، بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بداء الفيل غير لدغات البعوض، والتي تتسبب بانسداد الغدد الليمفاوية وهذا يزيد من فرص الإصابة بتراكم السوائل بالجسم، وهذا هو السبب في التعرض للتورم.



داء الفيل

كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية أن الإصابة بالسل أو الجذام أو التعرض لسرطان الغدد الليمفاوية تعد من الأمراض التي تزيد من فرص الإصابة بداء الفيل، وليس فقط البعوض.

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ومن أهم الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بداء الفيل هي التعرض لتورم في الغدد الليمفاوية، ويصاحب هذا الأمر ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم، وجفاف شديد في الجلد.



ما هو مرض داء الفيل

ويتعرض الشخص المصاب بداء الفيل لبعض المضاعفات، ومنها تضخم في الثديين عند النساء، تقرحات شديد في الجسم، وزيادة فرص الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وصعوبة في الحركة، وضعف شديد في الجهاز المناعي بالجسم، مع تورم الجسم وخاصة القدمين وهذا الأمر يتسبب في إعاقة الحركة.

ويعتمد علاج داء الفيل علي تناول أدوية خاصة لقتل الديدان، مع ضرورة الاهتمام بنظافة المنطقة التي تعرضت للتورم، وأيضا استخدام المراهم الموضعية التي تساهم في التخلص من الجروح، وممارسة الرياضة يوميا أي المشي لتقوية العضلات.