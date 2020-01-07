شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى فرص تخلص الرجل من وزنه الزائد بعد سن الـ 50 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد وصول الرجال لسن الـ50 يعتقدون أنه من الصعب التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، ولكن خلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على بعض النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد للرجال بعد سن الـ50، وذلك وفقا لموقع " menshealth".

يقول كاثرين لتاكر، أستاذ علم الأوبئة والتغذية ومدير علم الأوبئة الغذائية في مركز صحة السكان في جامعة ماساتشوستس لويل: "مع تقدمك في العمر، يبدأ التمثيل الغذائي لديك في التباطؤ، والكثير من وظائف التمثيل الغذائي والأعضاء تصبح أقل كفاءة قليلاً"، ولذا يجب علي الرجال بعد بلوغهم لعمر الخمسين الاهتمام بنوعية الطعام المتناول علي أن يصبح ذو سعرات حرارية أقل وذلك للحفاظ على كتلة جسمك، والتخلص من الوزن الزائد.

وهناك بعض الطرق البسيطة للتخلص من الوزن الزائد للرجال بعد سن الـ50، ومنها:

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- تناول المزيد من الفواكه والخضروات..

لفقدان الوزن يجب عليك تناول سعرات حرارية أقل ولذا عليك الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه فهي أطعمة قليلة السعرات الحرارية وأيضا تساهم في مد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، فهناك دراسة من جامعة هارفارد نشرت وأكدت أن الأشخاص الذين يتمنون التخلص من الوزن الزائد وقاموا بتناول الفواكه والخضراوات كالتوت والتفاح أو فول الصويا أو القرنبيط يقل وزنهم بشكل ملحوظ.

-تناول البروتين والألياف والبقوليات..

كشفت دراسة نشرت في كندا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة من البقوليات كل يوم بهدف فقدان الوزن فقدوا رطلين في متوسط ​​ستة أسابيع، ولذا عليك الإكثار من تناول البروتين والألياف والبقوليات للتخلص من الوزن الزائد.

-تناول الطعام ببطء..

تقول بيتينا ميتيندورفر، أستاذ وباحث مشارك في الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس" "يميل الأشخاص أثناء التنقل إلى الإفراط في تناول الطعام" ، لكن تناول الطعام ببطء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. بدلاً من تناول الطعام في سيارتك أثناء طريقك إلى العمل أو التجريف في الغداء بين الاجتماعات، خصص وقت محدد لتناول الطعام، يوميا لتنشيط التخلص من الوزن الزائد.