هل تناول السكر المفرط يؤدي إلى العقم؟

الثلاثاء 7 يناير 2020

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة بلوس بيولوجي، بأن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يؤثر سلباً على مقدرة الرجال على الإنجاب.



ووفقاً للدراسة التي أجريت في جامعة لينكوبنغ السويدية، فإن الإفراط في تناول السكر على المدى الطويل قد يؤدي إلى خفض جودة الحيوانات المنوية وخاصة لدى المصابين بالسمنة ومرضى السكري من النوع 2.

وبحسب الباحثين فإن التأثيرات يمكن أن تؤثر في الحمض النووي لدى الآباء، وتنتقل منهم بشكل وراثي إلى الأبناء.

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وبدأ الباحثون الدراسة لمعرفة ما إذا كان الاستهلاك العالي للسكر يؤثر على الحيوانات المنوية البشرية، حيث تم فحص 15 شاباً من غير المدخنين، ويتبعون نظاماً غذائياً صحياً.

وخلال البحث تم إضافة 3.5 لتر من المشروبات الغازية أو 450 غراماً من الحلويات كل يوم لنظامهم الغذائي، وبعد أسبوعين من الدراسة أجريت فحوصات للحيوانات المنوية للمشاركين في الدراسة، وتبين بأن جودتها انخفضت بشكل ملحوظ.

وفي دراسة سابقة، أظهر الباحثون بأن ذباب ثمار الفاكهة الذي يستهلك السكر بإفراط قبل فترة وجيزة من التزاوج، أنتج ذرية تعاني من زيادة في الوزن، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.