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شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمان من النوم يزيد الشهية.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
في دراسة حديثة، درس باحثون عدداً من المتطوعين لمدة تسعة أيام، وتبين أن الحرمان من النوم ولو بشكل طفيف، يمكن أن يعرض المخ لخطر فرط تنشيط محفزات الغذاء، والتي قد تكون عامل إصابة بأمراض السمنة والقلب.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة "سليب"الأمريكية أن الذين حصلوا على قدر كاف من النوم كانوا أقل عرضة لزيادة منبهات الطعام.
وقالت دراسة أخرى نشرت في مجلة علم النفس التطبيقي، إن زيادة الشهية ترتبط بالإجهاد، وأظهرت النتائج أن الذين يشعرون بالإجهاد والتوتر نتيجة ضغوط العمل المترافقة مع الحرمان من النوم، يتناولون كميات أكبر من الطعام.
يُذكر أن الخبراء ينصحون بالحصول على ساعات كافية من النوم، تتراوح بين 7 و8 ساعات كل ليلة، لتجنب الآثار السلبية لقلة النوم على الصحة، وفق موقع "يو بي آي" الإلكتروني.
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