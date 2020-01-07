شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ما هو مخزون المبيض وكيف يؤثر على فرصك فى الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التعرض لتأخر الحمل يقوم الطبيب المتابع لحالة الزوجة بإجراء تحليل مخزون المبيض، والذي يساهم في تحديد ومعرفة نسبة تواجد مخزون المبيض داخل الجهاز التناسلي للمرأة، وللتعرف أكثر على هذا الأمر عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع " extendfertility. ".

ما هو مخزون المبيض؟

مخزون المبيض من التحاليل التي يقوم الطبيب يطلبها لمعرفة عدد البويضات المتبقية لدي المرأة، فمن المعروف أن الفتاة تولد بعدد محدد ومعين من البويضات قد يصل إلي مليون بويضة ويقل مع التقدم في العمر وأيضا مع كل دورة شهرية، ولكن يقل عدد البويضات بشكل ملحوظ بعد سن الـ35، ولذا تقل فرص الإنجاب بعد هذا السن.

ما هو مخزون المبيض الشهري؟

مع كل دورة شهرية يقوم المبيض المسئول عن الدورة الشهرية بإفراز العديد من البويضات بعضها غير ناضجة ومن الممكن أن يتواجد بويضة واحدة فقط هي الجيدة والمستعدة للتلقيح، فيقوم"Follicles" الذي يخرج من المبيض والمسئول عن الإباضة بإخراج بويضة واحدة ناضجة نحو الرحم، وهذا يتسبب في فقدان المرأة حوالي 1000 بويضة كل دورة شهرية.

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كيف يتم فحص مخزون المبيض؟

فحص مخزون المبيض هو نوعان، ويجب التعرف عليها فالأول يكون في اليوم الثاني والثالث من الدورة والأخر في أي يوم من أيام الشهر.

النوع الأول للتحليل هو عدد غار الجريب في المبيض ويطلق عليه تحليل "FSH"، ويتم هذا النوع من التحليل في اليوم الثاني أو الثالث للدورة الشهرية، وهذا التحليل يساعد بشكل كبير في فحص ومعرفة عدد البويضات المتبقية في المبيض، وتكون النتيجة الجيدة لهذا التحليل أقل من 10 ng/ml.

النوع الثاني هو تحليل مخزون المبيض الذي يطلق عليه " AMH"، ويعرف باسم هرمون المضاد لمولر أو البروتين الهرموني الخاص بالمبيض، ومعرفة عدد البويضات المتبقية داخله، وهذا النوع من التحليل يتم في أي يوم في الشهر ولا يستلزم أيام محددة، وتكون النتيجة الجيدة لهذا التحليل بين 1.0 إلي 4.0 ، و لكن في حالة أن تكون النتيجة أكثر أو أقل يكون علامة علي وجود مشكلة تعوق الحمل.ng/ml