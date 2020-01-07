يجب التخلي عن السكر في 2020 لهذا السبب!

الثلاثاء 7 يناير 2020

كشفت أخصائية التغذية كريستيان وولف لصحيفة ميرور أونلاين، بعض الأسباب التي تفرض الإقلاع عن تناول السكر في 2020 .



1- مناعة الجسم

بحسب خبيرة التغذية كريستيان وولف، فإن السكر يضعف مناعة الجسم ويزيد من فرص الإصابة بالالتهابات، لذا فإن التخلي عنه ولو لفترة قصيرة من الوقت، يساعد على التخلص من الالتهابات وتحسين الهضم وإزالة السموم من الجسم.

2- زياد الوزن

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من المعروف أن السكر يساهم بشكل فعال في اكتساب الوزن، وقد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

3- السكر والعقم

أظهرت دراسة حديثة أن تناول السكر بإفراط يؤثر سلباً على جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، وقد يؤدي إلى الإصابة بالعقم والعجز الجنسي في بعض الحالات.

ونصحت كريستيان وولف، بالحد من تناول السكريات المصنعة واستبدالها بالفاكهة الطبيعية للحصول على المزيد من العناصر الغذائية الطبيعية التي تحسن أداء الجسم ووظائفه.