شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات حول تناول اللحوم تحتاج إلى تصحيحها.. لا تضر القلب والقولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد العديد من الأبحاث التي تتناول بعض الخرافات والحقائق الغذائية المرتبطة ببعض أنواع الطعام، وأحد هذه الموضوعات القابلة للنقاش هو تناول اللحوم، فبالتأكيد قد صادفنا جميعًا حقائق وأساطير محددة تشير إلى التأثيرات غير الصحية على القلب، ومع ذلك ، من الضروري أن نفهم أن تناول اللحوم له العديد من الفوائد.

وفقا لموقع " healthline"تعتبر اللحوم مصدرًا كبيرًا للبروتين والطاقة ، ويجب استهلاكها في الأطباق الأكثر صحية لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، وقبل شراء اللحوم، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل عملية الشراء، أولا ، يجب أن يكون طازجًا ، ثم يعالج جيدًا ويجب أن يكون خاليًا من الألوان والنكهات الاصطناعية.

ووفقا للتقرير التالى، هناك بعض الخرافات والحقائق التي تحيط باستهلاك اللحوم ومدى أهمية فهم الجودة الصحيحة للحوم:

تناول اللحوم مضر للقولون

يقول البعض إن تناول اللحوم غير صحي لصحة القولون، ولكن هذا بالتأكيد ليس صحيحًا، فبمجرد تناول اللحوم تتحول إلى أحماض أمينية ودسمة ثم يتم امتصاصه في جدار الدم والجهاز الهضمي، دون ترك أي آثار للحم في الجسم.

اللحوم سبب فى ارتفاع الكوليسترول والدهون المشبعة

يقول الكثير من الناس إن تناول اللحوم الحمراء، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، ولكن المفهوم المهم هنا هو أنه إذا تم توفير الكوليسترول في الجسم عن طريق الطعام ، فإن الكبد ينتج كمية أقل لتحقيق التوازن في مستويات الجسم، وفي العديد من الدراسات ، يقال أيضًا أن الكوليسترول ضروري لمنع حدوث ضربات القلب أيضًا.

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تناول اللحوم يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب

تشير الكثير من الدراسات الجديدة إلى وجود صلة بين استهلاك اللحوم ومرض السكري وأمراض القلب ، والتي لا صلة لها بالتأكيد، علاوة على ذلك ، فأن الناس تتناول اللحوم منذ قديم الزمان واللحوم الطازجة هي إضافة ممتازة إلى النظام الغذائي ، ولكن يجب دائمًا الاعتدال.

اللحوم يمكن أن تؤدي إلى هشاشة العظام

نعلم جميعا أن اللحوم هي مصدر أساسي للبروتين للجسم، بالإضافة إلى الكالسيوم والمعادن والفيتامينات، وكل هذه المعادن والمواد المغذية تقوى عظامك عن طريق الحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

لذا فإن هذه الخرافات ليست لها أي أهمية بالتأكيد، وذلك لأن اللحوم هى مصدر كبير للعديد من المغذيات الدقيقة والمعادن والمكملات الغذائية التي تجعلك أقوى وأكثر صحة.

وكان بحث علمى جديد قد كشف عن أن تناول اللحوم الحمراء 4 مرات أسبوعيا لا يسبب السرطان، كما هو معتقد سابقا.