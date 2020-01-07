شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب التهاب الغشاء الداخلى للبطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الصفاق هو التهاب يحدث داخل البطن، وبالتحديد فى الغشاء الداخلى، ويمكن أن يكون سبب هذه الحالة التعرض للعدوى، بما في ذلك البكتيريا والفطريات، و من المهم علاج التهاب الصفاق بسرعة لمنع أي عدوى من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وفقاً لما ذكره الموقع الطبى الأمريكي "كلايفند كلينيك" .

ما هو التهاب الصفاق؟

الصفاق أو الغشاء البريتوني هو النسيج الرقيق الذي يحيط بطنك ويغطي أعضاء البطن، ويحدث التهاب الصفاق نتيجة العدوى الناتجة عن الإصابة أو بعض الأمراض التى يمكن أن تسبب ذلك أيضا.

من المهم تقييم سبب التهاب الصفاق على الفور، لأنه إذا ترك دون علاج لفترة طويلة ، يمكن أن يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة أخرى.

اسباب التهاب الصفاق

تحدث الإصابة بالتهاب الصفاق نتيجة مسببات العدوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البكتيريا والفطريات وفي كثير من الأحيان، تنتشر العدوى من منطقة أخرى من الجسم.

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للعدوى التي يمكن أن تسبب التهاب الصفاق ما يلى:

-انفجار الزائدة الدودية.

-قرحة المعدة.

-التهاب البنكرياس.

-إصابة شديدة في البطن مثل جرح سكين.

-العدوى بعد جراحة البطن.

-أمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب الرتج أو مرض كرون.

Advertisements

-يمكن أن تنتقل العدوى أيضًا من الأمعاء في حالات معينة مثل فشل الكبد.

أعراض التهاب الصفاق

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

-ألم شديد في البطن يزداد سوءًا عندما تتحرك.

-قئ و غثيان.

-حمى.

-تورم البطن.

-تمرير كميات أقل من البراز أو تغيير في عادات البراز.

-فقدان الوزن غير المبرر.

علاج التهاب الصفاق

من المهم علاج التهاب الصفاق المعدي الحاد بسرعة، حتى لا تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم وتسبب مشاكل صحية أكثر خطورة.

يبدأ علاج التهاب الصفاق عادة بالمضادات الحيوية للتخلص من العدوى. قد تحتاج إلى تناول هذه الأدوية لمدة تصل إلى أسبوعين.

إذا كانت العدوى تلحق أضرارا بالغة بالبريتوني ، فقد يحتاج طبيبك إلى إجراء عملية جراحية لإزالة العدوى، قد تكون الجراحة ضرورية أيضًا لتصحيح السبب الأولي للإصابة ، مثل التهاب الزائدة الدودية أو ثقب الأمعاء.