شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم فيروس الورم الحليمى ضرورى للرجال والنساء للوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس الورم الحليمي البشري من الفيروسات الشائعة التى تسبب أنواعا عديدة من السرطان، ويسبب فيروس الورم الحليمي البشري كل عام فى الولايات المتحدة 33.700 ألف حالة سرطان بين الرجال والنساء، وأصيب به ما يقرب من 80 مليون أمريكي مع 15 مليون إصابة جديدة كل عام، وفقاً للإحصائيات، والتطعيم هو أفضل طرق الوقاية من هذا الفيروس، وفقاً لما ذكره موقع allinahealth.



تطعيم

9 من أصل 10 حالات إصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، إذا تركت دون علاج، ستزول من تلقاء نفسها في غضون عامين، ولكن فى 10 % من الحالات تستمر عدوى فيروس الورم الحليمي البشري لفترة أطول ويمكن أن تسبب:

- سرطان عنق الرحم والمهبل والفرج، عند النساء.

- سرطان القضيب عند الرجال.

-سرطان فتحة الشرج، والجزء الخلفي من الحلق واللسان واللوزتين، في النساء والرجال.

وأظهرت الأبحاث أن تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بالسرطان والثآليل التناسلية.

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تطعيم الورم الحليمى

متى يجب أن يحصل شخص ما على فيروس الورم الحليمي البشري؟

ليكون التطعيم أكثر فعالية، ينبغي إعطاء سلسلة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري قبل التعرض للفيروس، لهذا السبب يوصى باستخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا لضمان الحماية قبل فترة طويلة من تعرض المراهقين للفيروس.

ويحتوي اللقاح على تسعة أنواع أو سلالات من فيروس الورم الحليمي البشري، بحيث يكون مفيدًا حتى لو كنت قد تعرضت بالفعل لنوع محدد من فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الحماية ضد السلالات الأخرى.

توفر النسخة الأكثر شيوعًا من اللقاح الحماية ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب 90 % من جميع الثآليل التناسلية و 80 %من جميع أنواع سرطان عنق الرحم.

الأطفال الذين يحصلون على الجرعة الأولى قبل سن 15 يحتاجون إلى جرعتين.

-يحتاج الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 عامًا عند تناولهم للجرعة الأولى إلى ثلاث جرعات.

- يجب إعطاء الجرعة الثانية بعد ستة إلى 12 شهرًا من الجرعة الأولى.

- للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا ، تُعطى الجرعة الثانية بعد شهر إلى شهرين من إعطاء الجرعة الأولى والثالثة ستة أشهر من الجرعة الأولى، و يكون لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أكثر فعالية عند اكتمال سلسلة التطعيمات الموصى بها.