اسباب خفقان القلب عديدة منها شرب الكافيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفقان القلب هو سرعة ضربات القلب، حيث تشعر بالخفقان عندما تجد أن قلبك ينبض بقوة أو بشكل سريع جدًا، أو يرفرف، قد تلاحظ خفقان القلب في صدرك أو حلقك أو رقبتك، وهو ما يجعلك تشعر بالخوف والإنزعاج، وعادة لا يشكل خفقان القلب خطورة أو ضرر، وتذهب من تلقاء نفسها، وفى معظم الأحيان يكون سببها التوتر والقلق، أو لأنك تناولت الكثير من الكافيين أو النيكوتين، نتعرف فى السطور التالية على اسباب خفقان القلب، وفقاً لما ذكره موقع webmd.



خفقان القلب

في حالات نادرة، يمكن أن يكون الخفقان علامة على وجود حالة أكثر خطورة مثل: النوبة القلبية، احصل على عناية طبية فورية إذا ظهرت عليك هذه الأعراض:

-ضيق التنفس.

-الدوخة.

-ألم في الصدر.

-إغماء.

إذا لم يكن هناك سبب أساسي، يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة، بما في ذلك إدارة الإجهاد فى التخلص من خفقان القلب.



اسباب خفقان القلب

اسباب خفقان القلب

يمكن أن يكون هناك الكثير من أسباب خفقان القلب، وعادةً ما يرتبط الخفقان بقلبك أو أن السبب غير معروف، وتشمل الأسباب غير المرتبطة بالقلب ما يلي:

-مشاعر قوية مثل القلق أو الخوف أو التوتر، وغالبا ما تحدث خلال نوبات الهلع.

-النشاط البدني القوي.

- شرب الكافيين، النيكوتين.

-الحالات الطبية ، بما في ذلك مرض الغدة الدرقية، انخفاض مستوى السكر في الدم، فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، الحمى، والجفاف.

-التغيرات الهرمونية أثناء الحيض أو الحمل أو قبل انقطاع الطمث. وفي بعض الأحيان، الخفقان أثناء الحمل من علامات فقر الدم.

-الأدوية ، بما في ذلك أدوية التخسيس ومزيلات الاحتقان وأجهزة استنشاق الربو ، وبعض الأدوية المستخدمة لمنع عدم انتظام ضربات القلب أو علاج قصور الغدة الدرقية.

-بعض المكملات العشبية والغذائية.

-يعاني بعض الأشخاص من الخفقان بعد تناول وجبات ثقيلة غنية بالكربوهيدرات أو السكر أو الدهون، في بعض الأحيان ، قد يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الجلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) أو النترات أو الصوديوم إلى ظهورها أيضًا.

إذا كنت تعاني من خفقان القلب بعد تناول بعض الأطعمة، فقد يرجع ذلك إلى حساسية الطعام، احتفظ بمذكرات الطعام لتحديد الأطعمة التي يجب تجنبها.

ويمكن أيضا أن تكون مرتبطة بأمراض القلب، عندما تكون كذلك، فمن المرجح أن يمثل عدم انتظام ضربات القلب، تشمل أمراض القلب المرتبطة بالخفقان:

-نوبة قلبية سابقة.

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-مرض الشريان التاجي.

-فشل القلب.

-مشاكل صمام القلب.

-مشاكل عضلة القلب.



خفقان القلب

علاج خفقان القلب

في كثير من الأحيان، خفقان القلب من المشاكل الصحية غير الضارة والتى يمكن أن تشفى من تلقاء نفسها، وفي هذه الحالة، لا حاجة إلى علاج، وإذا لم يعثر طبيبك على سبب، فقد ينصح بتجنب الأشياء التي قد تؤدي إلى خفقان القلب، وتشمل:

-تخفيف القلق والتوتر، والطرق الشائعة لذلك:

-تمارين الاسترخاء

-اليوجا

- رياضة التاي تشي

-العلاج العطري.

-الاستغناء عن بعض الأطعمة والمشروبات التى تسبب خفقان القلب مثل:

-الكحول.

-النيكوتين.

-مادة الكافيين.

- تجنب الأدوية التي تعمل بمثابة المنشطات. قد تضطر إلى الابتعاد عن:

-أدوية السعال والبرد.

-بعض المكملات العشبية والغذائية.

-إذا لم تساعد تغييرات نمط الحياة فى علاج خفقان القلب، فقد يتم وصف الأدوية لك، ومن هذه الأدوية: حاصرات بيتا أو حاصرات قنوات الكالسيوم.

إذا وجد طبيبك سببًا لخفقانك، فسوف يركز على علاج هذا السبب.