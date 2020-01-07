تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز تشيز كيك

المقادير

500 x جرام جبنة كريمي

300 x جرام دقيق

200 x جرام زبدة

3 x عدد بيضة (كبيرة)

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب قطع شيكولاتة

1 x معلقة كبيرة فانيليا

1 x رشة ملح

1 x علبة حليب مكثف

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب سكر

الطريقة:

في وعاء ينخل الدقيق مع البيكينج صودا والملح.

في وعاء آخر نضع الزبدة والسكر ونخفق على سرعة متوسطة.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى.

نضيف الفانيلا ونواصل الخفق حتى يصبح الخليط كريمي فاتح اللون.

نضيف الدقيق ثم نخفق على سرعة منخفضة حتى يمتزج الخليط جيدا ويختفي الدقيق تماما.

نضيف الشوكليت شيبس ونقلب بمعلقة سباتيولا.

نضع الكوكيز في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نحمي الفرن على 180 مئوية.

نجهز صينية مافن حيث تدهن بالدقيق وترش بالزبدة او ممكن نضع ورق الكب كيك في الصينية ان وجد.

نقوم بتكوير الكوكيز ونضع في كل فجوة كرة، وتخبز الكوكيز في الفرن الساخن على 180 لمدة 10 دقائق.

نخرج الصينية من الفرن وندعها تبرد في الصينية دون اخراجها.

في وعاء نخفق الجبن والحليب المكثف المحلى مع الفانيلا والبيض حتى يتجانس الخليط تماما.

نسكب خليط الجبن في فجوات الكب كيك ونعيد الصينية للفرن لتخبز لمدة 25 دقيقة اضافية.

نغلق الفرن وندع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة قبل اخراجها.

نخرج الصينية من الفرن وندعها تبرد تماما ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين او 3 ساعات قبل التقديم.

تزين بالكريم شانتي وتقدم بالهنا.

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