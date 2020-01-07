تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الاناناس بالليمون

المقادير 2 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)

2 x كوب ماء

1 x عدد عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة عسل نحل

1 x عدد اناناس (مقشر ومقطع) الطريقة: ضعي الأناناس وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي.

إغلي الماء في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي إليه مزيج الأناناس وعصير الليمون .

أضيفي العسل والسكر واغلي المكونات لدقائق إضافية.

أتركي المزيج يبرد ثمّ ضعيه في الثلاجة.

قدّمي العصير مع مكعبات الثلج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليمون بالنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الرمان والاناناس والتوت

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