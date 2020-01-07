تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأناناس بالصودا

المقادير 200 x جرام بوظة (بنكهة الفانيليا)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

¾ x كوب ماء (غازية)

¾ x كوب عصير (اناناس)

½ x كوب اناناس (مقطعة)

0.33 x كوب حليب جوز الهند الطريقة: في الخلاط الكهربائي يوضع عصير الأناناس وحليب جوز الهند والبوظة ويخفقوا حتى يتجانسوا.

تضاف قطع الأناناس وتخفق المقادير كلها جيداً.

يصب الشراب في كؤوس إلى ثلثي الكوب.

تصب الماء الغازية عليهم ثم يقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جوز الهند البارد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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