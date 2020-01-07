شكرا لقرائتكم خبر عن علاج التهاب الأعصاب السكرى وأعراض الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتلال الأعصاب السكري من المضاعفات الخطيرة والشائعة لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وهو نوع من الضرر العصبي الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، وتتطور الحالة عادة ببطء، وأحيانا على مدار عدة عقود قبل اكتشافها، لذا إذا كنت مصابا بالسكر ولاحظت تنميلًا أو وخزًا أو ألمًا أو ضعفًا في يديك أو قدميك، فعليك مراجعة طبيبك

هذه هي الأعراض المبكرة للاعتلال العصبي المحيطي، وعادة ما يكون الخطر عندما لا تشعر بالألم وتتطور القرحة عند قدمك، ففي حالات الاعتلال العصبي المحيطي الحاد أو المطول ، قد تكون عرضة للإصابة أو التهابات، وفي الحالات الخطيرة ، قد يؤدي شفاء الجروح أو العدوى إلى بتر الأطراف.

هناك أنواع مختلفة من الاعتلال العصبي السكري وفقا للموقع الطبى " healthline"، التي تؤثر على مناطق مختلفة من الجسم ، مما تسبب في مجموعة متنوعة من الأعراض، فإذا كنت تعاني من مرض السكري ، فمن المهم أن تتحقق بانتظام من مستويات الجلوكوز في الدم لديك وأن تتصل بطبيبك إذا كان لديك أي أعراض للاعتلال العصبي.

أعراض الاعتلال العصبي السكري

من الشائع ظهور أعراض الاعتلال العصبي تدريجياً، وفي كثير من الحالات ، النوع الأول من تلف الأعصاب الذي يحدث فى أعصاب القدمين، ويمكن أن يؤدي هذا إلى أعراض مثل الشعور بوجود "مسامير أو إبر" المؤلمة أحيانًا في قدميك.

تختلف الأعراض حسب المناطق المصابة، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة لأنواع مختلفة من اعتلال الأعصاب السكري:

الحساسية للمس.

فقدان الشعور باللمس.

صعوبة في التنسيق عند المشي.

الخدر أو الألم في يديك أو قدميك.

حرقان في القدمين خاصة في الليل.

ضعف العضلات أو الهزال.

النفخ أو الامتلاء.

الغثيان أو عسر الهضم أو القيء.

الإسهال أو الإمساك.

دوخة عند الوقوف.

التعرق المفرط أو المنخفض.

مشاكل المثانة .

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جفاف المهبل.

ضعف الانتصاب.

عدم القدرة على الشعور بانخفاض نسبة السكر في الدم.

مشكلة في الرؤية ، مثل الرؤية المزدوجة.

زيادة معدل ضربات القلب.

علاج الاعتلال العصبي السكري

لا يوجد علاج للاعتلال العصبي السكري، ولكن يمكنك إبطاء تقدمه، حيث إن إبقاء مستويات السكر في دمك ضمن نطاق صحي، هى أفضل طريقة لتقليل احتمال الإصابة بالاعتلال العصبي السكري أو إبطاء تقدمه، ويمكن أيضا تخفيف بعض الأعراض من خلال الأتى:

الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام جزاءان من خطة علاج شاملة.

يمكن استخدام الأدوية لعلاج الألم الناجم عن الاعتلال العصبي السكري للمساعدة في تخفيف الأعراض.

التفكير في علاجات بديلة، مثل الوخز بالإبر التي قد توفر راحة إضافية عند استخدامها مع الدواء.

بناءً على نوع اعتلالك العصبي، يمكن لطبيبك اقتراح أدوية أو علاجات أو تغييرات في نمط الحياة قد تساعد في التعامل مع الأعراض وتجنب المضاعفات.

على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم نتيجة اعتلالك العصبي، فقد يقترح طبيبك تناول وجبات أصغر كثيرًا والحد من كمية الألياف والدهون في نظامك الغذائي.

الاعتلال العصبي المحيطي شائع جدًا عند المصابين بداء السكري ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في القدم، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى البتر، فإذا كنت تعانين من اعتلال الأعصاب المحيطية، فمن المهم أن تعتني بقدميك وتلقي المساعدة بسرعة إذا كنت تعاني من إصابة أو التهاب.

هل يمكن منع الاعتلال العصبي السكري

غالبًا ما يمكن تجنب الاعتلال العصبي السكري إذا كنت تدير نسبة الجلوكوز فى الدم من خلال :

مراقبة مستويات السكر في الدم.

تناول الأدوية على النحو المنصوص عليه.

إدارة النظام الغذائي الخاص بك.

إذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب السكري ، فعليك العمل مع طبيبك عن كثب واتبع توصياتهم لإبطاء تقدمه، ومع الرعاية المناسبة ، يمكنك تقليل الأضرار التي لحقت أعصابك وتجنب المضاعفات.