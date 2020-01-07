شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الثوم تقوية المناعة والحد من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثوم يعد من النباتات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يجب الحصول عليها، فهى تجنبك التعرض للإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة المناعية، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أفضل وأهم فوائد الثوم على الصحة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

فوائد الثوم

هناك العديد من فوائد الثوم التي يحصل عليها الجسم فور تناوله له، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية التي تزيد من تعرض الشخص للمضاعفات الصحية، ولذا عليك تناول فص من الثوم يوميا مع ملعقة من العسل الأبيض، فهذا الأمر يزيد من قوة مناعتك والحد من التعرض للإصابة بالأمراض المناعية المختلفة كنزلات البرد.

-نظرا لاحتواء الثوم علي مركبات الكبريت، فهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض للإصابة بتصلب الشرايين في الجسم، كما أنه يقلل من فرص التعرض للإصابة بالجلطات لأن الثوم يساهم في تنظيف الشرايين من تجلط الدم والإصابة بالجلطات.

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-من أهم فوائد الثوم هو تنظيم والحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحصول علي صحة أفضل نتيجة للحد من التعرض والإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-يساهم الثوم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السكر، ويحد من التعرض لارتفاع نسبته في حالة أنك مصاب بالفعل بهذا المرض، كما أنه من الأطعمة التي تساهم في الحد من تعرضه للارتفاع ويعمل علي تنظيم نسبته.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن الثوم من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، ولذا يمكنك تناول الثوم للحصول على جسم رشيق والحد من تعرضه لزيادة الوزن المفرطة.

-أجريت العديد من الدراسات الطبية علي مرضي ارتفاع الكولسترول في الدم، وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الثوم يحصلون علي كولسترول دون ارتفاع، أي كولسترول جيد دون ارتفاع، وأيضا تساهم في الحد من ارتفاع الدهون الثلاثية.

-نظرا لاحتواء الثوم علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا الأمر يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان، ولذا عليك تناوله باستمرار لتجنب الإصابة بالسرطان.