تعرف علي أفضل طرق علاج الحروق الجلدية

علاج الحروق الجلدية، يتطلب الوعي والمتابعة والمثابرة على العلاج، مع اتباع إرشادات الأطباء والاختصاصيين في هذا المجال:

افضل مرهم للحروق

علاج الحروق في المنزل

علاج الحروق بالعسل

علاج الحروق بالدقيق

علاج الحروق بالأعشاب

علاج الحروق بالماء الساخن

علاج حروق الليزر

علاج الحروق من الدرجة الأولى

علاج الحروق من الدرجة الثانية

علاج الحروق من الدرجة الثالثة

تخفيف ألم الحرق

علاج فقاقيع الحروق

علاج الحكة بعد التئام الحروق

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أفضل مرهم للحروق

أفضل مرهم لعلاج الحروق هو الـ"ميبو" الذي يحتوي على زيت السمسم، وهو معروف جداً ومتوفر في كافة الصيدليات. كما أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز للإطفاء للحصول على مرهم معدّ خصيصاً لعلاج الحروق سريعاً.

الإجراءات الأولية التي يجب اتباعها لحظة حصول الحروق:

• أول رد فعل يجب القيام به لحظة حصول الحروق، هو مباشرة تمرير الحروق تحت الماء البارد (حوالي 15 درجة مئوية)، وليس الثلج أو الماء البارد جداً قبل البدء بمرحلة علاج الحروق. ويجب أن يكون تدفق الماء في منطقة قريبة فوق مكان الحرق وليس عليه مباشرة، بل فوقه تماماً لكي ينساب الماء بلطف على المنطقة المصابة لمدة تترواح من 5 إلى 15 دقيقة على الأقل إلى أن يخف الألم. ويجب عدم التوقف مبكراً عن ذلك، لكي لا نخاطر بامتداد الحرق إلى مساحة أوسع.

• أهم ما في الأمر هو عدم تطبيق الثلج على مكان الحرق، ولا المواد الدهنية، مثل الزبدة أو الزيت.

• يجب استدعاء الطبيب أو الإسعاف إذا كان الحرق شديداً أو عميقاً (من الدرجة الثانية في العمق أو من الدرجة الثالثة) أو إذا كان موضع الحرق في الوجه.علاج الحروق بالعسل

تختلف درجة الحروق التي قد يصاب بها المرء حسب الضّرر الناتج عنها في البشرة، وهي مؤلمة، وقد ينتج عنها تشوّه في طبقة البشرة السطحية. هنالك العديد من الطرق لعلاج هذه الحروق منزلياً، وتخفيف أثرها وألمها ولعل أبرزها: العسل. فالعسل فعّال جداً في حال الإصابة بالحروق نظراً للمواد الموجودة فيه؛ حيث تُدهن المنطقة المصابة بالحرق مباشرةً بالعسل، كي يخف الألم. ويعمل العسل كذلك على تعقيم وتسريع التئام الجرح وحمايته من الالتهاب، وذلك من خلال محاربته البكتيريا والقضاء عليها. هذا ويعمل العسل على تزويد الجلد بالعناصر الضروريّة ليعيد إنتاج أنسجة جديدة.

علاج الحروق بالدقيق

اللجوء إلى الدقيق لعلاج الحروق، ولا سيما الدقيق البارد الذي يتم الاحتفاظ به في الثلاجات، ليس سوى نصيحة مؤسفة، إذ أنَّ الاعتماد على الدقيق لعلاج الحروق، وسواء كان دقيقا بارداً أم لا، لن يجدي نفعاً، بل ومن الممكن أن يزيد من صعوبة الموقف.

يرى المتخصصون أنَّ الحروق من الدرجة الأولى يمكن علاجها في المنزل دون قلق، ولكن دون اللجوء إلى الثلج أو مواد غير مجدية أخرى ولا تفيد في العلاج، مثل الدقيق.

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