تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 200 x جرام زبدة (ذائبة)

3 x معلقة كبيرة سكر

1 x كيلو كنافة

1 x كوب قشطة (طازجة)

1 x كوب سكر

1 x علبة جبنة ريكوتا (400 جرام)

1 x كوب ماء

1 x عدد ليمونة (معصورة)

1 x كوب زيت عباد شمس الطريقة: فى حلة على نار هادئة هنضيف نصف كوب سكر وكوب ماء وعصير الليمونة ونقلب من حين لآخر ولمدة نصف ساعة لعمل شراب السكر.

هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

فى وعاء كبير هنضع الكنافة ونقلبها جيدا مع الزيت.

هنضيف الزبدة الذائبة للكنافة ونخلط جيدا.

فى وعاء آخر هنخلط القشطة مع الجبنة الريكوتا جيدا.

فى صينية قطر 32 سم هنفرد نصف كمية الكنافة ونضغطها قليلا باليد.

هنفرد الحشوة فوق الكنافة مع مراعاة عدم تغطية الحواف بالحشوة لضمان نجاح الوصفة.

نبدأ بفرد الطبقة العلوية من الكنافة بتغطية الحواف واحكام غلقها اولا ثم نغطى الحشوة.

هندخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى يحمر الوجه ثم تقلب الكنافة فى صينية بنفس الحجم وتدخل الفرن لمدة 5 دقائق ليحمر الوجه الآخر (حسب الرغبة)

فور خروج الكنافة من الفرن تسقى بشربات السكر وهى ساخنة وتقدم.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون

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