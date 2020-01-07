تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالمكسرات

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب ماء (للشربات)

2 x كوب سكر (للشربات)

1 x كوب سمن (أو زيت)

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون (للشربات)

1 x كوب سكر

½ x كوب مكسرات

½ x كيلو كنافة

½ x كوب جوزهند الطريقة: تذوب الزبدة على النار وتضاف اليها الكنافة والسكر ويقلب جيدا.

يقسم الخليط إلى قسمين متساوين و نضع النصف الأول من الكنافة فى صينية.

ثم نضيف المكسرات عليها ثم نضيف النصف الثاني من الكنافة.

وتوضع الصينية في الفرن متوسطة الحرارة لمدة 20 دقيقة.

في نفس الوقت نقوم بعمل الشربات في اناء على النار نضع السكر والماء ويترك حتى يغلى ويتقل ثم يرفع ونضيف عليه ملعقة عصير الليمون.

عند احمرار الوجة تخرج صينية الكنافة من الفرن ويضاف إليها الشربات وبألف هنا وشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات المكسرات والفواكة المجففة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليمون بالنعناع

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