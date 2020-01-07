تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بارفيه الكريمة والفواكه

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة عسل نحل (أو حسب الرغبة)

1 x كوب قشطة

½ x كوب موز (مقطع شرائح)

½ x كوب بسكوت (مطحون)

½ x كوب فراولة (مقطعة شرائح) الطريقة: فى طبق عميق نخلط القشطة بالعسل مع التقليب برفق.

فى كاسات التقديم نضع طبقة من البسكوت المطحون ونضغطها جيدا.

ثم نضيف فوقها طبقة من الكريمة المخلوطة بالعسل.

ثم نضيف فوقهم طبقة من الفواكه المقطعة.

و نكرر العملية بطبقات آخرى مماثلة لكل كأس ويقدم. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكوت جوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الفراولة

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