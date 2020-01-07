تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكسكسى المغربى

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 ½ x كوب ماء

2 x كيلو دقيق

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة كبيرة سكر

1 x معلقة صغيرة خميرة

½ x كيلو لبن كامل الدسم الطريقة: هندوب معلقة ملح فى 2 كوب ماء ومعلقة صغيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر فى نصف كوب ماء.

هنضيف كوبين الماء المذاب فيهم الملح على الدقيق ونفركه كويس جدا وبعدين نضربه فى الخلاط.

هنجيب حلة نملاها ماء وتوضع على نار عالية وهنثبت فوقيها مصفى.

هنجيب قطعة قماش نظيفة ونلف فيها العجين كويس وتوضع فى المصفى لمدة نصف ساعة (حمام بخار).

هنرفع العجين من على النار ونخرطه كويس بسكينة ونلفة فى القماشة تانى ويرجع فى المصفى على البخار لمدة ربع ساعة.

بعد ربع ساعة هنكرر العملية, هنطلع العجين نخرطه تانى ويرجع فى المصفى لمدة ربع ساعة آخرى.

هنرفع العجين من على النار وهنضيف عليه نصف كيلو لبن ساقع ويترك لمدة 3 دقائق.

بعد كده هنضيف نصف كوب الماء الى دوبنا فيه الخميرة والسكر ونضرب المكونات فى الخلاط تانى.

هناخد نصف كمية الخليط ونلفة فى القماشة تانى ويوضع فى المصفى على البخار لمدة 20 دقيقة.

هنكرر العملية مع نصف كمية الخليط الباقية.

هنضيف نصف كوب سمنة سايحة على الكسكسى ونقلبه كويس وبكده يبقى جاهز للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى حليب جوز الهند بالنعناع

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