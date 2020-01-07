تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرواسون سادة

المقادير 5 x كوب دقيق

2 x كوب زبدة

2 x معلقة كبيرة خميرة

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x رشة ملح الطريقة: نقوم بخلط الدقيق والخميرة والحليب والملح ونعجنهم جيداً.

ثم ترق العجينة وتوضع الزبدة في وسط العجينة وترق 3 مرات ثم ندخلها الثلاجة.

نقوم بإخراج العجينة ونرق العجينة مرة أخرى ونقوم بتقطيعها على هيئة مثلثات بعد فردها على شكل مستطيل.

نلف المثلثات على هيئة السويسرول ونتركها لكي تختمر، ثم ندهنها ببيضة وندخلها الفرن .لتستوي حتى يحمر وجهها ، ثم تقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز) تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى حليب جوز الهند بالنعناع

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