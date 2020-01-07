تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بنكهة الآيس كريم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 180 x جرام قشطة (طازجة أو معلبة)

4 x معلقة كبيرة لبن بودرة (حليب بودرة)

3 x معلقة كبيرة نشا

2 x باكو كريمة خفق

2 x كوب ماء

¼ x كوب سكر (أو حسب الرغبة) الطريقة: فى حلة على نار متوسطة يضاف الماء والسكر والحليب البودرة والنشا ويقلب الخليط جيدا حتى يتماسك القوام.

يرفع الخليط من على النار وتضاف القشطة سريعا وتقلب جيدا

نضيف كريمة الخفق ونقلب جيدا حتى تتماسك المكونات.

يصب الخليط فى كاسات التقديم و يزين بقطع الفواكه والمكسرات أو القرفة المطحونة ويدخل الثلاجة ليبرد.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الكريمة بالشوفان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

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