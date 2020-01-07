تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى الفراولة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 x عدد ليمونة (كبيره معصوره)

1 x كيلو فراولة

¾ x كيلو سكر الطريقة: هنغسل الفراولة و نقطعها 4 أرباع.

نحط الفراولة في حلة غويطة و نضيف عليها السكر و نحطها على البوتجاز على نار واطية لحد ما تغلى.

و لما الفراولة تعمل رغاوي بيضاء على الوش..هنشيلها بالمعلقة و نسيبها تغلي لمدة 10 دقائق.

بعد ال10 دقائق هنضيف عصير الليمون و نسيبها تغلي من 10 لـ 15 دقيقة كمان.

هنشيل الفراولة من على النار ونسيبها تبرد وبعدين نحطها فى برطمانات.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الفراولة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليمون بالنعناع

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