تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة السمك

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة زيت ذرة
3 x عدد حبهان
3 x عدد طماطم
2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء
2 x عود قرفة
2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)
2 x عدد فص ثوم مهروس
2 x كوب أرز بسمتى
2 x معلقة صغيرة قرنفل
2 x عدد ورق لورا
1 x عدد بصلة مفرومة
1 x معلقة صغيرة بهارات
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x كيلو سمك فيليه
1 x عدد ليمونة
1 x معلقة صغيرة زبدة
1 x معلقة صغيرة قرفة
1 x معلقة صغيرة جنزبيل
1 x معلقة صغيرة كمون
1 x معلقة صغيرة كركم
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x معلقة صغيرة زعفران
الطريقة:
في حلة ماء هنضع ورق لورا وحبهان وقرنفل وفلفل حار وفلفل اخضر وزبدة وليمون مجفف وقرفة ناعمة وقرفة خشب وطماطم و الثوم و جميع المكونات المذكورة في المقادير.
هنضيف قطع السمك للخليط و نتركة يغلي و يعدين ننزعه من الماء و نضع بدلا منه الارز و نتركه حتى ينضج .
قبل ان ينضج تماما هنعيد السمك الى الخليط و نغلق الحلة ثم نقدم الأرز بمجرد أن يكمل نضجه .
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