تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبسة السمك

المقادير

3 x معلقة كبيرة زيت ذرة

3 x عدد حبهان

3 x عدد طماطم

2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء

2 x عود قرفة

2 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب أرز بسمتى

2 x معلقة صغيرة قرنفل

2 x عدد ورق لورا

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كيلو سمك فيليه

1 x عدد ليمونة

1 x معلقة صغيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة زعفران

الطريقة:

في حلة ماء هنضع ورق لورا وحبهان وقرنفل وفلفل حار وفلفل اخضر وزبدة وليمون مجفف وقرفة ناعمة وقرفة خشب وطماطم و الثوم و جميع المكونات المذكورة في المقادير.

هنضيف قطع السمك للخليط و نتركة يغلي و يعدين ننزعه من الماء و نضع بدلا منه الارز و نتركه حتى ينضج .

قبل ان ينضج تماما هنعيد السمك الى الخليط و نغلق الحلة ثم نقدم الأرز بمجرد أن يكمل نضجه .

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