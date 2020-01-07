تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبة تمن

المقادير

2 x كوب أرز عادى

2 x معلقة صغيرة كركم

1 x عدد بيضة (طازجة مخفوقة مع رشة من الملح والفلفل الأسود)

1 x حزمة أوراق الكرفس (مفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x رشة بهارات لحمة

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كوب لوز (مفروم ومحمر فى السمن)

½ x كوب زبيب

½ x كيلو لحمة مفرومة

¼ x كوب سمن

الطريقة:

ينقى الأرز ويغسل جيدا ثم يصفى .

ثم فى كمية كافية من الماء المغلى على النار مع معلقة من الزبد ومع إضافة الكركم نسلق الأرز.

ثم فى طاسة على النار نضع معلقة السمن ونضيف البصل واللحم ونقلب حتى يتغير لونها.

ثم نتبل بالملح والفلفل ونضيف اللوم المفروم والزبيب والكرفس ونقلب وتترك على نار هادئة حتى تنضج اللحم.

ثم فى الكبة نضع الأرز ونفرمة جيدا حتى يصبح كالعجينة ويسهل تشكيلة.

ثم يشكل على هئية كرات متوسطة الحجم ويجوف وسطها ثم تحشى بقليل من الحشوة ثم تكور على هيئة شكل بيضاوى.

ثم تغمس كل كرة فى البيضة المخفوقة ثم تقلى فى زيت ساخن غزير حتى يصفر لونها وتنشل على ورق ماص للمادة الدهنية ثم تقدم بالهنا والشفا.

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