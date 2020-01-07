تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويتش كرات اللحم مع الأفوكادو

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد عيش كايزر

4 x شريحة جبنة شيدر

4 x عود جرجير

2 x معلقة كبيرة قشطة

2 x معلقة كبيرة جبن بارميزان مبشور

1 x عدد أفوكادو (مقشرة ومهروسة بالشوكة)

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة فلفل أبيض

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة كاتشب

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x عدد بصل (شرائح رفيعة)

½ x كيلو لحمة مفرومة الطريقة: فى إناء عميق نضع اللحم والثوم والقشطة والملح والفلفل ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.

يقسم خليط اللحم لأربع أجزاء وتشكل على هيئة كرات.

توضع كرات اللحم فى الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك.

على جريل ساخنة نرص كرات اللحم وتقلب على جميع الجهات حتى تنضج تماما.

ثم نضع فوق كرات اللحم شرائح الجبن وتترك حتى تسيح.

يشق خبز الكايزر بالسكين لنصفين يوزع فوقة الأفوكادو المهروس ثم الجرجير وشرائح البصل وعصير الليمون ثم نضع كرات اللحم مع الجبن يقدم فورا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة

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