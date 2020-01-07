تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنى اللحم بالباذنجان

المقادير

8 x عدد بصل أخضر (مقطع)

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة كمون

1 x كوب دقيق (متبل بالملح والفلفل والبهارات)

1 x عود روزمارى

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

½ x كيلو باذنجان (عروس مقطع شرائح متوسطة السمك)

½ x كوب عصير (تفاح بدون سكر)

½ x كيلو لحمة بتلو (مقطعة شرائح متوسطة السمك)

½ x كيلو طماطم (مقطع)

¼ x كوب زيت زيتون

الطريقة:

فى طاسة على النار نضع الزيت والباذنجان ونحمر حتى يأخذ لون ذهبى ثم ينشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى نفس الطاسة نضيف زيت والبصل الأخضر ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الطماطم والثوم والكمون ونقلب وتترك على النار لمدة خمس دقائق ثم يرفع من على النار.

ثم نغمس اللحم بالدقيق ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع زيت واللحم ونحمر قطع اللحم على مجموعات حتى تأخذ لون ذهبى ثم تنشل قطع اللحم وتوضع جانبا.

ثم فى نفس طاسة تحمير اللحم نضيف عصير التفاح ونقلب حتى يتم كشط الكتل المتجمعة فى جوانب الطاسة من تحمير اللحم ويترك حتى يغلى.

ثم نضيف نصف كوب من الماء المغلى ونضيف خليط الطماطم واللحم ونتبل بالملح والفلفل البهارات.

يترك الخليط حتى يغلى على النار ثم نصبة فى طاجن ونضيف الروز مارى ويغطى بورق الفويل ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تماما نضج اللحم.

ثم نرفع غطاء الفويل ونرص شرائح الباذنجان المسبق تحضيرها فوق مكونات الطاجن ثم نضعة ثانيا فى الفرن دون غطاء حتى يأخذ لون وتنضج كل المكونات يقدم ساخنا بالهنا والشفا.

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