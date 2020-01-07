تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مقلوبه القرنبيط والباذنجان

المقادير

2 x كوب أرز عادى

2 x كوب مرق الدجاج

1 x عدد قرنبيط (مقطع وردات صغيرة)

1 x عدد باذنجان اسود كبير (مقطع شرائح سميكة)

1 x عدد بصلة (مقطعة مكعبات)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة بهارات

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عود قرفة

1 x عدد ورق لورا

1 x كوب زبيب

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة مكعبات)

الطريقة:

ننقع القرنبيط في ماء بملح لمدة نصف ساعه حتي نتاكد من نضافته.

في مقلاية علي النار نشوح شرائح الباذنجان علي الجانبين حتي تأخذ اللون البني.

نكرر نفس الخطوه مع القرنبيط نشوحه حتي يأخذ اللون البني.

نشوح صدور الدجاج ايضا ثم نضيف لها الملح والفلفل الاسود والبصله.

في حلة عميقة نرص شرائح الباذنجان ثم القرنبيط ثم صدور الدجاج ثم الارز والمرقة وباقي البهارات.

نتركها علي نار عالية 5 دقائق ثم نتركها علي نار هادئة حتي تمام السوي وتقلب وتقدم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج بالفحم

طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات