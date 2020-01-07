القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب خل

1 x معلقة كبيرة ملح

1 x كيلو باذنجان

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x عدد رأس ثوم (مفروم)

½ x كوب زيت عباد شمس الطريقة: يغسل الباذنجان وتقطع العنق ويشق من المنتصف.

ثم فى وعاء عميق نضع الخل والزيت والثوم والكارى والملح ونخلط جيدا.

نضع الباذنجان فى برطمان جاف ومعقم ويصب فوقة التتبيلة ونغلق البرطمان جيدا ثم نضعة فى الشمس لمدة 10 أيام مع إضافة خل كلما نقص بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان بالجبنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان بالكارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.