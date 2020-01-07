تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك فيلية بصوص الطماطم والكريمة

المقادير

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x عدد فلفل أخضر حلو (أو حار حسب الرغبة)

2 x عدد طماطم (مقشرة)

2 x عدد ليمونة

2 x عدد فص ثوم

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

1 x عدد بصلة (صفيرة)

1 x معلقة صغيرة فلفل أبيض

1 x عدد فلفل أخضر حلو (رومي)

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x عدد مكعب مرقة دجاج

1 x كيلو سمك فيليه

½ x كوب دقيق

½ x كوب كريمة لبّاني

الطريقة:

نتبل السمك بالليمون والزيت ونصف كمية البهارات مع الثوم المفروم والملح والليمون ويتركوا لمدة 15 دقيقة.

نقوم بتقطيع الخضار ونفرمة فرم ناعم ونضع الطماطم في ماء مغلي لمدة دقيقة ونقشرها ونقطعها قطع صغيرة.

نتبل السمك بالدقيق ونحضر طاسة ونقلي السمك لمدة 3 دقائق على كل جانب ونرفع السمك من الزيت، ثم نضيف البصل والثوم والفلفل الحامي والفلفل الرومي حتى يذبلوا ثم نضيف باقي كمية البهارات ومرقة الدجاج.

ثم نضيف الطماطم المقطعة ثم نضيف كوب ماء ونتركهم على نار عالية لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون ثم الكريمة ونتركهم يغلوا غلوة واحدة ثم نضيف السمك لمدة دقيقة، ثم يقدم.

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