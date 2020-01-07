تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك مقلي على الطريقة الهندية

المقادير 10 x معلقة كبيرة ماء

5 x معلقة كبيرة نشا

2 x كوب زيت قلي

2 x معلقة كبيرة بهارات

1 x كيلو سمك

1 x معلقة كبيرة فص ثوم (مهروس) الطريقة: نقوم بإذابة النشا في الماء، ونقوم بتتبيل السمك بالبهارات والثوم المفروم وخليط النشا ونتركة لمدة 15 دقيقة حتى يتشرب السمك التتبيلة.

نحضر طاسة غويطة ونضع الزيت ليسخن ونقلي السمك حتى يصبح لونه بني فاتح، ويصفى ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية سمك مصحف طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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