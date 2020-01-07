تعرف علي أهم و أبرز فوائد القصب

يعتبر عصير القصب من أشهر العصائر الشعبية في مصر والعديد من الدول، فهو يتميز بمذاقه الرائع الذي يجعل العديد من الأشخاص يحبون تناوله.أكد موقع " bold sky " أن هناك العديد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم جراء تناول قصب السكر، وتشمل :

• يعالج آلام والتهابات الحلق واللوزتين.

• يعمل على المحافظة على صحة نفسيّة متوازنة، كما ويعمل على معالجة الاكتئاب، وذلك من خلال تحفيز المخ على إفراز مادة السيروتونين.

• يعتبر من المواد الغنيّة بالسعرات الحراريّة، الأمر الذي من شأنه أن يكسب الجسم كمية كبيرة من الطاقة.

• يقوّي العظام والوقاية من الإصابة بهشاشة فيها. حمي الكبد وتنشيط عمله.

• يحدّ من شعور القلق والتوتر؛ وذلك لأنّه يعمل على تهدئة الأعصاب. يوصف لمن يعاني من النحافة المفرطة؛ وذلك لأنّه يعمل على فتح الشهية.

• يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، وأهمها الإمساك.

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• يعمل على تنقية الكلى، والمساعدة على إدرار البول.

• يقلّل من كمية الكولسترول الضار في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يحمي الشرايين والأوعية الدموية، ويقي من الإصابة بالجلطات والسكتات القلبية، هذا عدا معالجته لمرض تصلب الشرايين.

• يؤخّر من ظهور علامات التقدّم بالعمر.

• يقلّل من آلام الحيض للنساء.

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