تعرف علي أهم و أبرز فوائد الفراولة

القاهرة - لايف ستايل
تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية المهمة بما فيها الفيتامينات والمعادن الآتية" فيتامين سي- فيتامين ك -الفولات - البوتاسيوم-المنغنيز - المغنيسيوم - الألياف الغذائية -مضادات الأكسدة -البوليفينول.
قدمت خبيرة الصحة والتغذية، الدكتورة سهام سوقية فوائد الفراولة للأطفال:
1- تسهم الفراولة في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال وذلك بفضل فيتامين سي واليود
2- تسهم في تجنب كل مشاكل العين تقريبًا وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونيدات
3- تسهم الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأطفال وعلاج السعال ونزلات البرد وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي
4- من فوائد الفراولة للأطفال بشكل غير مباشر أن تناول الحامل للفراولة أثناء الحمل يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية
وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك
5- تساعد الفراولة على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك كما أنها تمنع ( التهاب الرتج )وهو التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الحمى والغثيان و ذلك بسبب غناها بالألياف
6- تساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها من خلال الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم وأيضًا بسبب وجود البوتاسيوم / المنغنيز / وفيتامين سي / فيتامين ك / فيها.
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