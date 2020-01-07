تعرف علي أهم و أبرز فوائد الفراولة

تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية المهمة بما فيها الفيتامينات والمعادن الآتية" فيتامين سي- فيتامين ك -الفولات - البوتاسيوم-المنغنيز - المغنيسيوم - الألياف الغذائية -مضادات الأكسدة -البوليفينول.

قدمت خبيرة الصحة والتغذية، الدكتورة سهام سوقية فوائد الفراولة للأطفال:

1- تسهم الفراولة في الحفاظ على الأداء السليم للجهاز العصبي للأطفال وذلك بفضل فيتامين سي واليود

2- تسهم في تجنب كل مشاكل العين تقريبًا وتقوية النظر والوقاية من جفاف العين وذلك بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونيدات

3- تسهم الفراولة على تعزيز صحة الجهاز المناعي للأطفال وعلاج السعال ونزلات البرد وذلك بسبب احتوائها على فيتامين سي

4- من فوائد الفراولة للأطفال بشكل غير مباشر أن تناول الحامل للفراولة أثناء الحمل يساعد على الوقاية من العيوب الخلقية

وذلك بفضل احتوائها على حمض الفوليك

Advertisements

5- تساعد الفراولة على تعزيز عملية الهضم ومنع الإمساك كما أنها تمنع ( التهاب الرتج )وهو التهاب في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب الحمى والغثيان و ذلك بسبب غناها بالألياف

6- تساهم في تحسين صحة العظام وزيادة كثافتها من خلال الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم وأيضًا بسبب وجود البوتاسيوم / المنغنيز / وفيتامين سي / فيتامين ك / فيها.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على فوائد الفراولة لتقشير البشرة ونضارتها

رائحة الفم الكريهة مؤشر على الإصابة بمرض في الجهاز الهضمي