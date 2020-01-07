شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض حمى التيفود ارتفاع الحرارة لـ40 درجة وطفح جلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى التيفود من الأمراض المعدية السبب الرئيسي وراء الإصابة بها بكتيريا السالمونيلا التيفيه، وتعيش هذه البكتيريا في الأمعاء ومجرى الدم للبشر، وينتشر بين الأفراد عن طريق الاتصال المباشر مع براز الشخص المصاب، ولا توجد حيوانات تحمل هذا المرض ، لذا فإن انتقال العدوى بحمى التيفود يكون دائمًا من إنسان إلى إنسان.

إذا لم يتم علاج حمى التيفود فقد يكون حوالي 1 من 5 حالات من التيفود قاتلاً مع العلاج أقل من 4 من كل 100 حالة مميتة، ووفقا لموقع medicalnewstoday، تدخل بكتيريا السالمونيلا عن طريق الفم ويقضي 1 إلى 3 أسابيع في الأمعاء، بعد ذلك ، تشق طريقها عبر الجدار المعوي وفي مجرى الدم.

من مجرى الدم ، ينتشر في الأنسجة والأعضاء الأخرى لا يستطيع الجهاز المناعي للانسان المصاب القيام بالكثير للرد لأن بكتيريا السالمونيلا يمكنها العيش داخل خلايا المضيف ، في مأمن من الجهاز المناعي.

يتم تشخيص حمى التيفود عن طريق الكشف عن وجود السالمونيلا عن طريق الدم أو البراز أو البول أو عينة نخاع العظم.

اعراض الإصابة بحمى التيفود

تبدأ أعراض الإصابة بحمى التيفود عادة بين 6 و 30 يومًا بعد التعرض للبكتيريا، أهم أعراض حمى التيفود هى الحمى والطفح الجلدي، حمى التيفود مرتفعة بشكل خاص ، حيث تزداد تدريجيًا على مدار عدة أيام لتصل من 39 إلى 40 درجة مئوية.

بالإضافة الى الحمى الشديدة تشمل اعراض الاصابه بحمى التيفود الطفح الجلدي الذى يتكون من بقع وردية اللون ، خاصة على الرقبة والبطن.

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كما يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لحمى التيفود ضعف، وجع بطن، الإمساك، الصداع، في حالات نادرة ، قد تتضمن اعراض حمى التيفود الارتباك والإسهال والقيء ، لكن هذا ليس حادًا في العادة.

في الحالات الخطيرة غير المعالجة لحمى التيفود يمكن أن تصبح الأمعاء مثقبة، مما يؤدى إلى التهاب الصفاق ، وهو التهاب في الأنسجة يبطن داخل البطن والذى ينهى حياه ما بين 5 و 62 % من الحالات المصابه بحمى التيفود.

اسباب حمى التيفود

تحدث الاصابه بحمى التيفود بسبب بكتيريا السالمونيلا وينتشر عن طريق الطعام والمشروبات ومياه الشرب الملوثة بالمواد البرازية المصابة، يمكن لغسل الفاكهة والخضروات أن ينشرها إذا تم استخدام المياه الملوثة.

بعض الناس يحملون ناقلات التيفود بدون أعراض ، مما يعني أنها تؤوي البكتيريا ولكنها لا تعاني من أي آثار سيئة، البعض الآخر يواصل إيواء البكتيريا بعد اختفاء الأعراض، في بعض الأحيان ، يمكن أن يظهر المرض مرة أخرى.

قد لا يُسمح للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بحمى التيفود للتعامل مع الأطفال أو كبار السن حتى تظهر الاختبارات الطبية عدم حملهم للميكروب المسبب لحمى التيفود.