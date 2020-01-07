إزاى تحافظ على صحتك في احتفالات عيد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط الاحتفال بعيد الميلاد بالإفراط فى تناول الطعام وتجمع العائلات والأصدقاء، وما يحدث خلال ذلك من تناول وجبات إضافية مثل: أصابع الشيكولاته والحلوى المرتبطة بالاحتفالات والأعياد عامة ، علاوة على تناول هدايا عيد الميلاد من الحلويات، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل: فقدان السيطرة على الوزن نتيجة تناول نظام غذائى غير متوازن، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح للحفاظ على صحتك خلال احتفالات عيد الميلاد، وفقاً لموقع foodwatch.



احتفالات عيد الميلاد

نصائح للحفاظ على صحتك فى احتفالات عيد الميلادتناول الطعام ولكن كن حذراً

يعد موسم عيد الميلاد أو الاحتفالات من أهم المساهمين في زيادة الوزن، ووفقًا للأبحاث الأمريكية يكتسب الأشخاص وزناً زائداً بمعدل نصف كيلو جرام فى نهاية احتفالات عيد الميلاد، وأرجعت الدراسات هذا الأمر إلى أن الكثير منا يتخلى عن ضبط النفس أثناء تناول الطعام، حيث تكون هناك المزيد من الفرص لتناول وجبة دسمة.

ولا يعد عيد الميلاد وقتًا لمحاولة التخلص من الكيلوجرام الزائد، ولكن يجب عليك الحفاظ على وزنك على مدار موسم الأعياد، بحيث لاتكتسب مزيد من الكيلوجرامات.





يجب أن تكون انتقائياً

تناول الطعام والشراب وكن حذرًا وانتقائياً في أعياد عيد الميلاد، ابتعد عن الدهون والحلويات بكثرة ويمكنك تناول السلطة والشوربة فى البداية ثم تناول الديك الرومي والأطباق الجانبية بعد ذلك.

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استمر في نشاطك البدنى فى احتفالات عيد الميلاد، للتخلص من الوزن الزائد، يمكنك السباحة أو الذهاب في نزهة سريعة بعد العشاء في المساء أو المشى، وحاول أيضاً الحصول على قسط كاف من النوم.

لا تأكل وجبتين كبيرتين في اليوم

تناول وجبة كبيرة واحدة خلال اليوم، يمكنك تناول الوجبات الخفيفة الصحية كسناكس على مدار اليوم إذا شعرت بالجوع.

لا تجلس طوال اليوم

نحن نعلم أن كل عيد ميلاد يتم عرض مجموعة من أفلام عيد الميلاد على التلفزيون، لكنك لست بحاجة إلى الاستلقاء على الأريكة طوال اليوم، شجع العائلة بأكملها على الخروج للنزهة، خاصة بعد العشاء للمساعدة في الهضم.