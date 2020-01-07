تعرف علي أفضل طريقة لعلاج سلس البول

مرض محرج لكثير من الرجال والنساء على حد سواء، ما هو سلس البول وما هي أسباب المرض وما هي أعراض السلس البولي والعلاج الدوائي وعلاج الأعشاب المجرب من قبل الدكتور جابر القحطاني والدوائية من أطباء المسالك البولية.

ما هو سلس البول

هو مرض يصيب الرجال والنساء خاصة البالغين في العمر، وهو عبارة عن عدم قدرة عضلات المثانة في التحكم في إخراج البول، حيث يعاني المريض في نزول بعض القطرات لا إراديا.

وتتفاقم الحالة عن العطس أو السعال الشديد أو أثناء ممارسة الرياضة وتصبح أكثر وضوحاً.

أسباب سلس البول عند الرجال والنساء

قد يكون سبب عدم التحكم في البول مؤقت في حالة وجود عدوى بكتيرية في المثانة أو مجرى البول، حيث تسبب التهاب شديد في العضلات مما يجعلها تفقد السيطرة والتحكم في خروج البول من الجسم.

هذه الحالة تسمى السلس البولي الحاد، إلا أن هذه الحالة من الحالات المعروف أسبابها ويسهل علاجها في وقت قصير باستخدام المضادات الحيوية المناسبة ومضادات الالتهاب.

إلا أن هناك نوع آخر أكثر صعوبة وهو النوع المزمن، والذي يحتاج لفترة أكثر في العلاج، ويحتاج أنواع أخرى من الأدوية والعلاجات وبعض التمارين الخاصة “تمرين كيجل”، حيث يتلاحظ وجود ضعف في عضلات المثانة، أو ضرر لأحد الأعصاب التي تتحكم بها.

أنواع السلس البولي عند الرجال

السلس الحذقي: هو أبسط نوع من السلس، حيث تخرج قطرات بسيطة من الجهاز البولي مع الضغط على المثانة عند العطس أو الجري أو الكحة الشديدة.

السلس الإلحاحي: هو شعور المريض بحاجة ملحة للذهاب إلى الحمام، إلا أنه في أغلب الأوقات لا يستطيع أن يتمالك نفسه، وتخرج بعض القطرات اللإرادية.

السلس الطفحي: هذه الحالة يلاحظ المريض بوجود رغبة شديدة للتبول، ولكن عند الذهاب إلى المرحاض يتلاحظ نزول بضع قطرات، ولم يتم تفريغ المثانة بالكامل.

كيفية الحد من أعراض السلس البولي عند الرجال والنساء

عدم شرب الشاي والقهوة، حيث تحتوي على مادة الكافيين التي تساعد على إدرار البول عن المعتاد.

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كثرة تناول الخس والخضروات والفواكه الطازجة، والتي تمنع حدوث الإمساك الذي يؤثر بشكل غير مباشر.

اللإقلاع نهائيا عن التدخين الضار، والذي يسبب تأثير مباشر على عضلات المثانة.

الاستمرار في عمل تمارين كيجل لتقوية الأربطة والعضلات المحيطة بالمثانة.

علاج سلس البول الإلحاحي عند الرجال بالأعشاب مجرب للدكتور جابر القحطاني

عشبة البلميط المنشاري: والتي تستخدم في العلاجات المجربة للحد من السلس البولي، وتساعد في تخفيف حدة التهابات البروستاتا عند الرجال، وتتواجد حاليا في الأدوية الحديثة لعلاج تورم غدة البروستاتا.

التوت البري: يحتوي على مضادات أكسدة، ومضادات حيوية طبيعية تقوم بتطهير المثانة من البكتريا.

العسل والخل: تناول ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض قبل النوم.

لحاء البلوط: يستخدم منقوع أو مغلي لحاء البلوط في علاج سلس البول الالحاحي عند الرجال بالأعشاب الطبيعية طبقا لوصفة دكتور جابر القحطاني.

زهر اللاميون الأبيض: يستخدم مغليا أو منقوعا في المساء لعلاج السلس أيضا وهو مجرب وفعال.

مسحوق ورق الجوافة مع لحاء البلوط: علاج فعال مجرب لمرض السلس البولي عند الرجال والنساء.

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