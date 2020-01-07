تعرف علي أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر

يعاني الكثير من الرجال والنساء في مختلف المراحل العمرية، من الطفولة إلى سن الشيخوخة من فقدان الشعر بسبب التغيرات في الهرمونات.أو الجينات الوراثية أو لأسباب أخرى ويعد فقدان الشعر من المشكلات التي تواجه فروة الرأس أو مختلف الجسم.

أسباب تساقط الشعر بغزارة

يظهر فقدان الشعر نتيجة للإصابة بعدة عوامل منها:

التاريخ الوراثي للعائلة من فقدان الشعر والصلع.

تقدم العمر من أسباب فقدان الشعر الرئيسية.

سوء التغذية وعدم التنويع في الغذاء وإهمال عناصر غذائية مهمة.

الإصابة بحالات صحية معينة مثل مرض السكري والذئبة.

الضغوط العصبية والنفسية وقد ينتج تساقط الشعر أيضا نتيجة العلاج الإشعاعي للرأس.

أنواع تساقط الشعر

تساقط الشعر يظهر بصور مختلفة اعتمادا على الأسباب المؤدية له، يمكن أن يأتي تساقط الشعر بصورة مفاجأة أو تدريجيا، كما أن أنواع سقوط الشعر تعد مؤقتة، فيما أن البعض الآخر دائم.

الصلع وعادة يعتبر إشارة واضحة إلى فقدان الشعر المفرط من فروة الرأس، ويعد فقدان الشعر الوراثي هو السبب الأكثر شيوعا التي تؤدي إلى الصلع، كما أن التقدم في العمر هو أحد أسباب الصلع.

تساقط الشعر بشكل دائري أو غير مكتمل بقع صلعاء فارغة من الشعر، وهذا النوع من فقدان الشعر يؤثر فقط على فروة الرأس. ولكنه أحيانا يحدث أيضا في اللحية أو الحاجبين تصاب البشرة بالحكة المؤلمة قبل سقوط الشعر.

تخفيف الشعر المفاجئ وينتج نتيجة الإصابة بصدمة جسدية، أو عاطفية وتظهر على شكل حفرات في الشعر تجعله يخرج عند التمشيط أثناء غسله، و هذا النوع من تساقط الشعر عادة ما يسبب ترقق الشعر الكلي.

فقدان الشعر في كامل الجسم وذلك في بعض الحالات، التي يتم علاجها بالعلاج الكيميائي مثل مرضى السرطان، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعر في جميع أنحاء، الجسم وعادة ما ينمو الشعر مرة أخرى.

بقع محجمة على فروة الرأس و قد تكون مصحوبة بشعر متكسر واحمرار وتورم الفروة.

طرق تشخيص فقدان الشعر

فحص الدم قد يساعد على كشف الحالات الطبية المتعلقة بفقدان الشعر، مثل أمراض الغدة الدرقية.

اختبار سحب الشعر من قبل الطبيب لمعرفة نسبة الشعر القابلة. للخروج فهذا يساعد على تحديد مرحلة عملية فقدان الشعر.

عينة من فروة الرأس من الجلد أو مع عدد قليل من الشعر لفحص جذور الشعر.

وهذا يساعد في تحديد سبب العدوى المسببة لفقدان الشعر.

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المجهر الضوئي لفحص الشعر فهو يساعد على اكتشاف، الاضطرابات المحتملة في جذع الشعرة.

طرق علاج تساقط الشعر

تتوفر العديد من العلاجات الفعالة لبعض حالات تساقط الشعر، ولكن بعض الحالات تعتبر دائمة، وتشتمل طرق العلاج على الشعر الأدوية والعمليات الجراحية.

والعلاج بالليزر والوصفات المنزلية، كما يعتبر الهدف الأول لعلاج فقدان الشعر هو تعزيز نمو الشعر وبطء فقدان الشعر

علاج تساقط الشعر الشديد بالأعشاب الطبيعية فعالة مجربة مضمونة

تعتبر الوصفات الطبيعية من طرق علاج تساقط الشعر، فتعمل على القضاء على قشرة فروة الرأس، والتي تتسبب في تساقط الشعر في بعض الحالات، وتعمل على ترطيب فروة الرأس وتقويتها.

الألوفيرا

يستخدم الألوفيرا أو نبات الصبار في تقوية الشعر من الجذور، فيمكن وضعه على الشعر بالطريقة الأتية:

يتم استخدام الجل أو هلام الألوفيرا في تدليك فروة الرأس، ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يتم تنظيف الشعر بالماء والشامبو، وتكرر العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة بالإضافة، إلى قدرته الفعالة على نمو الشعر فيمكن أن يتم استخدامه بالطريقة الآتية:

ملعقتين من نبات الشاي الأخضر مع كوب ماء.

يتم غلي كوب من الماء ووضع الشاي الأخضر، ثم يصفى بعد تركه لمدة للتخمر ويصبح بدرجة حرارة الغرفة.

ثم يغسل به الشعر ويترك لمدة ساعة، ويتم غسله بالماء وتكرر الوصفة كل أسبوع.

العسل وزيت الزيتون

يتم إحضار ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الخام وحفنة من القرفة المطحونة.

يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء ويخلط جيدا، ويتم وضع الخليط على الشعر وفروة الرأس ويوزع جيدا.

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