تعرف علي أفضل طريقة لعلاج البواسير

تم تصنيفه ضمن الأمراض الأكثر شيوعا، بسبب العادات الغذائية الخاطئة، معنا مقال حول علاج البواسير الخارجية الداخلية بالثوم بدون أي ألم أو متاعب مضمونة ومجربة 100%، سنتحدث عن علاج البواسير بالأعشاب والطرق الطبيعية والطبية الأكثر استخداما.

تعريف مرض البواسير

معني البواسير باللغة الإنجليزية هو “Hemorrhoid”، وتعني تورم الأوردة المتواجدة في آخر المستقيم، “الأوردة المتواجدة حول القناة الشرجية تصبح منتفخة أو متورمة، وهي المسئولة عن تنظيم عملية إخراج البراز، في حالة وجود التهاب أو تورم تسمى هذه الحالة مرض البواسير.

ووفقا لأحدث الإحصائيات حسب الموقع الطبي الأمريكي “ميديكال نيوز” أن هناك 12% من سكان العالم يعانون من المرض، وأن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالمرض.

أسباب مرض البواسير

لاحظ الأطباء اختلاف الأسباب التي تؤدي إلى إصابة المريض بمرض البواسير، وحتى الآن الأسباب المؤكدة غير معروفة، ولكن هناك بعض الأسباب التي تلاحظ ارتباطها بالمرض و سنذكرها لكم بالتفصيل.

عدم انتظام حركة الأمعاء سواء الغليظة أو الرفيعة، والذي يجعل المريض يعاني من إمساك أو إسهال مزمن لفترات طويلة.

اتباع العادات الغذائية الخاطئة، والتي تعتمد على البروتين والدهون والنشويات، دون النظر إلى الخضروات الغنية بالألياف.

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الجلوس لفترات طويلة أمام أجهزة الكومبيوتر، عدم المشي أو الجري يوميا.

وجود استسقاء داخل البطن أو حمل والذي يضغط بدوره على الأمعاء والمستقيم.

السمنة المفرطة من الأمراض المرتبطة بمرض البواسير.

قد يكون للعوامل الوراثية دور أيضا، والتقدم في العمر.

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