تعرف علي أفضل علاج التهاب الحلق

يسبب التهاب الحلق عند الأطفال الرضع أو الأطفال في أعمار مختلفة وأيضا البالغين من النساء والرجال إزعاجا كبيرا.كما يشعر المصابين به بعدم الراحة، وغالبا يترافق ظهور هذه الحالة المرضية مع الإصابة بنزلات البرد.في حين أن علاج التهاب الحلق من خلال الوسائل المنزلية قد يساعد في بعض الحالات، إلا أن العلاج الطبي قد يكون مطلوبا في حالات أخرى، لمنع حدوث أي مضاعفات خطيرة قد تتسبب في تطور الحالة.

في كل الأحوال، يجب عليك استشارة الطبيب إذا كان التهاب الحلق مؤلما بدرجة كبيرة، ويستمر لأكثر من أسبوع.

أو إذا ترافقت معه أعراض أخرى، قد يؤدي التأخر في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة إلى عواقب وخيمة خاصة في تلك الحالات التي تتطلب رعاية الطوارئ مثل صعوبة التنفس.

ما الذي يسبب التهاب الحلق؟

غالبا ما يصاب الناس بالتهاب الحلق( يعرق أيضا بالتهاب البلعوم) بسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

هناك نحو 200 إلى 300 سلالة مختلفة من الفيروسات تسبب نزلات البرد والتهاب الحلق.

90% من الحالات يحدث التهاب الحلق من خلال الفيروسات المرتبطة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، بينما الـ10% الأخرى من الحالات ينتج عن عدوى بكتيرية، أو من خلال حالات طبية أخرى.

يمكن أن يكون التهاب الحلق ناتجا عن مهيجات مثل الهواء المنخفض الرطوبة، والتدخين، وتلوث الهواء.

أو الصراخ الزائد، وتقطير الأنف بسبب الحساسية، أو التنفس عبر الفم، كما يمكن أن يحدث نتيجة ارتجاع حمض المعدة.

على الرغم من أن التهاب الحلق قد يؤثر على الناس من جميع الأعمار، بما فيهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عاما.

فإن المدخنين ومرضى الحساسية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، معرضون بشكل أكبر لهذه الحالة.

علاج التهاب الحلق عند الأطفال والكبار بدون أدوية منزليا بالأعشاب الطبيعية

يمكن علاج التهاب الحلق منزليا من خلال استخدم بعض الوسائل والمواد الطبيعية البسيطة، التي عادة ما تساعد في إزالة الالتهاب في غضون يومين.

فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية والنصائح التي قد تساعد على تهدئة الآلام الناتجة عن التهاب الحلق:

· الغرغرة بالمياه المالحة

من العلاجات الشائعة المستخدمة منذ القدم في علاج التهاب الحلق، تساعد الغرغرة بالمياه المالحة على تخفيف الألم، والتقليل من سمك المخاط، والحد من التورمات.

لاتباع هذه الطريقة:

قم بإذابة نصف ملعقة من الملح في كوب من الماء الدافئ.

ثم ارتشف قليلا من الماء المالح، وابدأ بالغرغرة.

احذر من ابتلاع الماء.

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كل ما عليك هو الغرغرة فقط ثم ابصق الماء.

يمكن تكرار الغرغرة مرة واحدة في الساعة عدة مرات في حالة تقدم الالتهاب.

· شرب السوائل

من أكبر الأخطاء التي ترتكب في حالة الإصابة بنزلات البرد، والتهاب الحلق تجاهل شرب الماء والسوائل بشكل عام.

يجب عليك بكل الطرق الممكنة أن تعمل على أن يكون جسمك رطبا من خلال شرب الماء والسوائل بكميات مناسبة على مدار اليوم.

قد يجد بعض الناس الراحة مع شرب السوائل الدافئة، في حين يفضل آخرون السوائل الباردة، وفي الحالتين تساعد السوائل على تلطيف الأنسجة الملتهبة.

يجب عليك تجنب شرب السوائل الساخنة التي قد تزيد من تهيج الحلق.

الماء يعتبر خيارا مناسبا في كل الحالات، ولكن هناك خياران آخران يمكنك أخذهما في الاعتبار:

شراب الليمون الدافئ:

اخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو خل التفاح مع رشه صغيرة جدا من الفلفل الحار.

أضف إليهم ملعقة صغيرة من العسل، وربع ملعقة من الزنجبيل المبشور الطازج (اختياري).

ضع كل المكونات في كوب من الماء الدافئ.

على الرغم من عدم وجود أي دليل علمي على فعالية هذا المشروب في علاج التهاب الحلق إلا أن كثيرا من التجارب الشخصية أكدت فوائدة، ذلك أن حمض عصير الليمون أو خل التفاح يخلقان بيئة مضادة للجراثيم.

ملحوظة: في بعض الحالات قد يتسبب هذا المشروب في تفاقم الألم لدى البعض، بينما تتسبب بحروق وتهيج في الفم والحلق إذا تم استهلاكها بإفراط.

الشاي الأسود: يساعد الشاي الأسود (الدافئ وليس الساخن) على توفير الراحة من التهاب الحلق.

إذ يحتوي الشاي الأسود على مركبات تسمى التانينات (tannins) التي تساعد على تقليص تورم الأنسجة.

يمكن الغرغرة بالشاي الأسود الدافئ عدة مرات على مدار اليوم للحد من التهابات الحلق.

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